Oberösterreichs Bauernkammer in der Kostenfalle

Die Interessenvertretung der Bauern ist ein Opfer ihres eigenen Erfolgs. Weil sie erreicht hat, dass die Einheitswerte der bäuerlichen Betriebe gesenkt werden, fließen weniger Mitgliedsbeiträge an die Landwirtschaftskammer (LWK). Kommenden Mittwoch müssen Sparmaßnahmen beschlossen werden. „Wenn wir keine besseren Lösungen finden, müssen schmerzhafte Schritte gesetzt werden“, sagt Kammerpräsident Franz Waldenberger den OÖNachrichten.

Er meint damit die Schließung der Bezirkskammern in Braunau und Rohrbach und deren Fusion mit den Büros in Ried i. I. bzw. Linz. Das war in der Mehrheitsfraktion, dem VP-Bauernbund, eigentlich schon abgesegnet, wurde aber nach heftigen Protesten im November ausgesetzt. „Wir sind über die Pläne nicht einmal informiert worden“, ärgert sich Karl Keplinger, der Obmann des oppositionellen Unabhängigen Bauernverbands (UBV). Rohrbach ist der Heimatbezirk des Helfenberger Landwirts.

Nachteil im Vergleich zu anderen Kammern

Während Arbeiter- und Wirtschaftskammer aufgrund der Inflation sowie guter Tarifabschlüsse bzw. Geschäfte Rekorde an Mitgliedsbeiträgen erzielen, wird es für die LWK aufgrund des Strukturwandels (Stichwort: Bauernsterben) finanziell immer enger.

Im Vorjahr haben sich die bäuerlichen Vertreter eine weitere Verschärfung selbst eingebrockt. Sie haben erreicht, dass die Einheitswerte der Betriebe aufgrund der ertragsmindernden Klimaschäden (Dürren, Unwetter) um im Schnitt rund fünf Prozent gesenkt werden. Diese Einheitswerte sind nicht nur Basis für die Sozialversicherung, sondern auch für die Kammerumlage. Die Einnahmen daraus werden 2024 von 10 auf 9,5 Millionen Euro sinken. Außerdem trifft die Gehaltsrunde im öffentlichen Dienst die LWK voll, weil für ihre Beschäftigten immer dessen Abschlüsse übernommen werden.

Mitgliedsbeitrag-Sockel wird erhöht

Deshalb hat der Hauptausschuss der Kammervertretung beschlossen, den Sockel des Mitgliedsbeitrags für die rund 51.000 bäuerlichen Grundbesitzer ob der Enns um 10,50 auf 25 Euro zu erhöhen (der Satz der betriebsbezogenen Beiträge bleibt unverändert). Die LWK spart auch Betriebsausgaben ein und erhöht für manche Dienstleistungen/Beratungen die Kostenbeiträge.

Trotzdem wird der Vollversammlung am kommenden Mittwoch ein Budget für 2024 mit einem Minus von 700.000 Euro (bei gesamt 40,3 Mio. Euro) zum Beschluss vorgelegt. „Die eigentliche Ursache dafür sind die hohen Gehaltsabschlüsse. Wenn das Land sie will, dann soll es auch die 700.000 Euro übernehmen“, sagt UBV-Chef Keplinger.

Über die Landesregierung dürfen sich die Kammerfunktionäre jedoch nicht beschweren, denn der Zuschuss, den das Land 2024 zu den Personalkosten leisten wird, steigt um 6,75 Prozent auf 17 Millionen Euro. „Da werden wir sehr fair behandelt“, sagt Kammerdirektor Karl Dietachmair.

Die Zusperrwelle

Sparen und Reformen sind lange geübte Praxis. Der Mitarbeiterstand der LWK OÖ ist seit 2010 von mehr als 400 auf rund 360 gesenkt worden (270 Vollzeitäquivalente). Noch unter dem Führungsduo Reisecker-Pernkopf wurden sieben Bezirkskammern geschlossen bzw. fusioniert: Eferding und Grieskirchen mit Wels, Gmunden mit Vöcklabruck, Urfahr mit Linz, Schärding mit Ried; Perg und Freistadt sowie Kirchdorf und Steyr wurden auf neue Dienststellen in Hagenberg bzw. Adlwang zusammengelegt. Die Braunauer und Rohrbacher leisten (noch) Widerstand.

