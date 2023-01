Morgen läutet die Glocke beim OÖN-Börsespiel

Schon morgen, am 26. Jänner, ist es wieder so weit: Das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich geht in seine 21. Auflage. Eine Anmeldung auf oon-boersespiel.at ist jetzt schon möglich.

Beim Börsespiel lernen Teilnehmer innerhalb von zwei Monaten die Welt der internationalen Finanzmärkte kennen und verstehen und haben gleichzeitig die Chance, tolle Preise zu gewinnen.

Jeder Teilnehmer bekommt ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro. Wer am 22. März am meisten aus diesem Geldbetrag gemacht hat, ist der Sieger des Börsespiels. Der Hauptpreis ist ein Citroen C3, zur Verfügung gestellt von der Autowelt Linz und der Kepler-Fonds KAG. Der Zweitplatzierte bekommt Zertifikate-Gutscheine und einen Wellnessurlaub von Raiffeisen Zertifikate, der Drittplatzierte Fonds-Gutscheine von Schroders und Klassik-am-Dom-Karten, der Viertplatzierte einen Österreich-Urlaub von der Reisewelt und der Fünftplatzierte Einkaufsgutscheine vom City Shopping Linz.

Es gibt auch eine Schüler- und eine Schulklassenwertung. Hier sind die Hauptpreise ein Cube E-Mountainbike und ein Heimspiel des LASK für die ganze Klasse. Bei der "Regionen-Rallye" werden die besten Börsespieler in sechs oberösterreichischen Regionen prämiert, hier gibt es Fonds-Gutscheine der Kepler-Fonds KAG zu gewinnen.

