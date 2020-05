1,8 Millionen Österreicher arbeitslos oder in Kurzarbeit

In Österreich sind mehr als 1,8 Millionen Menschen ohne Job oder in Kurzarbeit. Wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, sind 503.494 Menschen arbeitslos gemeldet, weitere 46.168 Personen in Schulungen. Dazu kommen etwa 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit.

Gegenüber dem bisherigen Höchststand Mitte April ist in Österreich die Zahl der Menschen ohne Job bis 11. Mai von 588.205 um rund 39.000 Personen gesunken. Vor allem am Bau habe es einen Rückgang gegeben, sagt Arbeitsministerin Christine Aschbascher.

Am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen ist die Tourismusbranche mit rund 112.000 Arbeitslosen, gefolgt vom Handel mit 67.500 arbeitslos gemeldeten Menschen.

Bis jetzt wurden 16.848 Ansuchen auf Kurzarbeit bewilligt und dafür 127 Millionen Euro an Unternehmer ausbezahlt, so Aschbacher am Dienstagvormittag. Mehr als 109.000 Anträge sind in Bearbeitung. Dafür stünden 9,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

Derzeit gibt es Überlegungen, ob die Kurzarbeit verlängert werden soll.

Die Arbeitslosigkeit habe in Österreich ihren Höhepunkt Mitte April erreicht, sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (VP) vor zwei Wochen. Die Kurve flache sich ab.

Dieser Trend setze sich aktuell weiter fort, sagt Aschbacher am Dienstagvormittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck (beide VP).

Ab sofort werden die heimischen Arbeitsmarktdaten wöchentlich jeden Dienstag präsentiert.