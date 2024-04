Linzer Pflegedienstleister ist in Konkurs

Über das Vermögen des Linzer Pflegedienstleisters MEDI-F.A.M. ist heute, Donnerstag, am Landesgericht Linz auf eigenen Antrag ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das berichtet der Gläubigerschützer KSV1870. Vier Dienstnehmer und 20 Gläubiger sind demnach betroffen. Passiva in Höhe von 1,2 Millionen Euro stehen Aktiva von rund 36.000 Euro gegenüber. Laut Antrag sieht sich das Unternehmen mangels Finanzierung und fehlender liquider Mittel nicht mehr in der Lage, den laufenden Betrieb fortzuführen. Laut KSV ist von einer Schließung und Gesamtverwertung des Unternehmens auszugehen.

MEDI- F.A.M. war auf Dienstleistungen im Pflegebereich inklusive Vermittlung von Arbeitskräften sowie Vermietung und Verpachtung von Pflegeimmobilien spezialisiert. Es gab aber Probleme bei der Untervermietung eines Pflegeheims in Linz-Urfahr. Zudem war in Kooperation mit einem anderen Unternehmen die Ausbildung und Vermittlung von Pflegekräften geplant, das Geschäftsmodell konnte aber nicht erfolgreich realisiert werden, weil geeignetes und ausreichendes Personal nicht zur Verfügung stand.

