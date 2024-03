KTM übernimmt Mehrheit an italienischer MV Agusta

Die Pierer-Mobility-Tochter KTM hat die Mehrheit am italienischen Motorradhersteller Agusta übernommen. Bereits im Herbst 2022 waren 25,1 Prozent an der italienischen Nobelmarke gekauft worden. Am Freitag wurde mitgeteilt, dass eine Option zum Erwerb weiterer 25 Prozent frühzeitig ausgeübt wurde (ursprünglicher Plan: Frühjahr 2026). Die Produkte sollen über das weltweite Pierer-Netz vertrieben werden.

Bereits im Vorjahr hat KTM die Supply Chain und den Einkauf von MV Agusta übernommen.

Standortausbau geplant

Nun übernimmt KTM die industrielle Führung komplett und plant einen Standortausbau. Mittelfristig sei geplant, am Standort in Varese jährlich mehr als 10.000 Motorräder von MV Agusta zu produzieren, so das Unternehmen.

Zum Kaufpreis für die weiteren 25 Prozent hielt sich Pierer bedeckt. Dieser sei "entsprechend der bisher vereinbarten Bewertungsmethode (EBITDA Multiple) berechnet" worden. Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der Pierer Mobility, wird die Funktion des CEO von MV Agusta übernehmen.

