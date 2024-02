Gläubigerschützer: „In der Sache Signa ist nichts normal“

Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung der zahlungsunfähigen Gesellschaft Signa Prime ist für kommenden Montag, 26. Februar, um 13 Uhr am Handelsgericht Wien angesetzt. Eine weitere für die zweite Signa-Kerngesellschaft, Signa Development, findet ab 15 Uhr statt.



Diese Gläubigerzusammenkunft dient dazu, dass die Insolvenzverwalter über die angemeldeten und bestrittenen Forderungen berichten und über das weitere Vorgehen informieren. Damit gibt es einen Ausblick auf die wichtige Sitzung im März, bei der sich entscheidet, ob die Sanierungsplanvorschläge halten, heißt es von Gläubigerschützern.



„Nach der Prüfungstagsatzung wird eine erste konkrete Einschätzung über das Ausmaß der tatsächlich zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten möglich sein“, sagt Karl-Heinz Götze vom Kreditschutzverband 1870 (KSV1870). Die Signa Prime, in der die Luxus-immobilien der Gruppe gebündelt sind, hat in ihrem Insolvenzantrag Verbindlichkeiten von 4,3 Milliarden Euro angegeben, die Immo-Entwicklungsgesellschaft Signa Development 1,3 Milliarden Euro. Damit ist das insgesamt die größte Pleite in der Geschichte der Republik Österreich.

Familiensilber verkaufen

Immobilien-Prunkstücke aus dem Signa-Imperium wie das „Goldene Quartier“ werden bereits versilbert. Das von der Signa-Gruppe entwickelte und finanzierte Luxus-Shopping-Grätzl mit dem angeschlossenen Luxushotel Park Hyatt erstreckt sich auf historischem Gelände in der Wiener Innenstadt im Bereich Graben, Tuchlauben und Am Hof über rund 42.000 Quadratmeter. Der Verkauf von Gebäuden wie dem Verfassungsgerichtshof und dem Kaufhaus Tyrol in Innsbruck könnten den Sanierungsplan gelingen lassen. Die beiden Ende Dezember insolvent gewordenen Immobiliengesellschaften bieten ihren Gläubigern eine Quote von 30 Prozent binnen zwei Jahren an.

Gehen weitere Aufsichtsräte?

Neben dem Finanzierungsplan dürfte am Montag bei der Berichtstagsatzung die Neuorganisation des Aufsichtsrats Thema werden. Der frühere Kanzler Alfred Gusenbauer hat am Donnerstag, wie berichtet, seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat angekündigt. Laut „profil“ sollen weitere prominente Aufsichtsräte gehen: Ex-Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn, Ex-RBI-Chef Karl Sevelda und Ex-Bank-Austria-Generaldirektor Karl Samstag dürften sich zurückziehen, so das Magazin.



„In der Sache Signa ist nichts normal“, sagt Andrea Schermann vom AKV Europa. Während die Gläubigerschützer für gewöhnlich vorab einen Bericht samt Stellungnahme der Sanierungsverwalter erhalten, sei dies hier angesichts des Ausmaßes der Signa-Pleite nicht der Fall. Schermann erwartet am Montag von Prime-Sanierungsverwalter Norbert Abel und Development-Sanierungsverwalterin Andrea Fruhstorfer Signale, ob die Sanierung planmäßig läuft oder nicht. Allerdings werde sich wohl auch „niemand aus dem Fenster lehnen“.

