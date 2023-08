Kika/Leiner: Hauptgläubiger ist das Finanzamt

Am 25. September werden die rund 450 Gläubiger über den vorgelegten Sanierungsplan entscheiden.

Bis dato haben 450 Gläubiger und rund 1530 Dienstnehmer Forderungen in Höhe von 93,3 Millionen Euro angemeldet, berichten die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870. Anerkannt wurden vom Insolvenzverwalter bisher 51 Millionen Euro. Die Forderungen der Dienstnehmer sollen 8,8 Millionen Euro betragen, betroffen sind insgesamt 3325 ehemalige Mitarbeiter.

Der größte Gläubiger in dem im Juni eröffneten Insolvenzverfahren ist die Republik Österreich: Das Finanzamt meldete eine Forderung von 46,5 Millionen Euro an. 3,5 Millionen Euro verlangt die Österreichische Gesundheitskasse, die Covid-19-Finanzagentur fordert 3,9 Millionen Euro. Vermieter und Banken erheben Anspruch auf 12,1 Millionen Euro.

Zur Fortführung des Unternehmens seit Insolvenzeröffnung berichtet der Insolvenzverwalter, dass die Ergebnisse derzeit über den im Finanzplan errechneten Zahlen liegen. Im Zuge des Restrukturierungskonzeptes wurden 23 der insgesamt 40 Kika/Leiner-Filialen mit Ende Juli 2023 österreichweit geschlossen. Dazu Brigitte Dostal vom KSV1870: „Der erfolgreiche Abverkauf und auch die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel des Eigentümers in Millionenhöhe tragen einen wesentlichen Teil zur Liquidität des Unternehmens während des Sanierungsverfahrens bei. Aufgrund der positiven Fortführungsprognose hat das Landesgericht St. Pölten den Fortbetrieb des Unternehmens genehmigt.“

Forderungen können noch angemeldet werden

Ein Teil der Forderungen wurde aus Zeitgründen vorsichtshalber zur weiteren Abklärung bestritten und soll in den nächsten Wochen noch nachträglich anerkannt werden: „Gläubiger, die die Anmeldungsfrist versäumt haben, können ihre Forderung noch nachträglich anmelden“, sagt Stephan Mazal von Creditreform. Als gesetzliche Frist für nachträgliche Anmeldungen sind zwei Wochen vor der Schlussrechnungstagsatzung vorgesehen. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Über die Zukunft von kika/Leiner entscheiden die Gläubiger in einem Monat bei der Abstimmung über den Sanierungsplan am 25. September 2023. Bisher wird den Gläubigern nur die gesetzliche Mindestquote von 20 Prozent in zwei Jahren angeboten.„Für die Annahme des Sanierungsplans wird eine Kopf- und eine Kapitalmehrheit von je 50 Prozent der anwesenden Gläubiger erforderlich sein", sagt Gläubigerschützer Stephan Mazal von Creditreform. Die Mindestquote wird jedenfalls noch durch die Zahlung einer Barquote zu verbessern sein.

