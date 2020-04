Kauf OÖ: Der Osterhase kommt auch per Post

"Kauft bitte oberösterreichische Schokolade und nicht bei einem Internet-Giganten", sagt Silvia Bachhalm von der gleichnamigen Confiserie in Kirchdorf an der Krems im OÖN-Gespräch. Seit 1928 wird das "süße Wissen" und die edle Handwerkskunst im Hause Bachhalm von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Auch für dieses Osterfest hat sich Maître Chocolatier Johannes F. Bachhalm einiges einfallen lassen. Im Webshop findet man etwa die Tafelschokolade "Frohe Ostern" oder "Hase mit Karotte" sowie Osterpralinen mit oder ohne Alkohol. Die Lieferzeit: ein bis drei Tage. Vormittags ist auch der Konditorei-Verkauf geöffnet. "Viele Produkte sind bis zu 50 Prozent billiger", sagt Silvia Bachhalm: "Die Krise hat uns mitten in der Produktion für die Osterware erwischt, der Schaden ist noch nicht zu beziffern." So gab es Stornierungen von der Hotellerie oder auch vom Kaufhaus des Westens (KdW) in Berlin.

Viel zu ruhig geht es auch in der ersten "Pralinenwelt" Österreichs mit dem höchsten Schokoladenbrunnen der Welt in Allhaming zu. "Es fährt ja auch so gut wie kein Auto vorbei", sagt Helmut Wenschitz. Die Öffnungszeiten sind reduziert (10 bis 16 Uhr), aber die Reisebusse, die sonst am Wochenende Station machen, bleiben aus. Auf der Homepage werden die Produkte feilgeboten, die Verluste können aber nicht wettgemacht werden.

"Wir verschicken online schon viele Packerl, aber das Geschäft mit den Feinkostläden, die wir beliefern, fehlt natürlich", sagt Martin Mayer von Mayer-Schokoladen in Meggenhofen. Sein Webshop läuft unter dem Titel "Die Hasen sind geschlüpft". Mayer ist zuversichtlich: "Es wird wieder aufwärts gehen, da bin ich mir sicher." (viel)

So funktioniert Kauf OÖ

nachrichten.at/kaufoö ist eine Seite der OÖNachrichten, auf der sich oberösterreichische Händler, Produzenten und Dienstleister präsentieren können. Die OÖN werden laufend über außergewöhnliche Firmen und Initiativen berichten.

Die OÖN-Anzeigenabteilung hat für Unternehmen ein spezielles Anzeigenformat für Print und Online entwickelt, das zu einem sehr günstigen Preis gebucht werden kann. Dazu gibt es die Möglichkeit, kostenlos in Kleinanzeigen die Kunden zu informieren (auch in der Printausgabe).

