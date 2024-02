Dm

Karin Reisinger (40) ist bei der Drogeriemarktkette dm für das Mitarbeiter-Ressort zuständig. Die ausgebildete Mediatorin stammt aus Altenberg und wohnt in Gmunden, zuletzt war sie am Institute for Science and Technology Austria tätig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper