Greiner Packaging

Jakub Oliverius (38) ist seit März Bereichsleiter der Geschäftseinheit Assistec beim Verpackungshersteller Greiner Packaging in Sattledt. Zuvor hat er unter anderem bei Borealis Polyolefine in den USA oder bei Ravago in Belgien gearbeitet.

