Jetzt noch schnell für den Digitalos bewerben!

In der Kategorie "Digitales Start-up" hat sich das Linzer Unternehmen Wako-3D beworben. Gründer Markus Wakolbinger und sein Team stellen mithilfe von künstlicher Intelligenz individuell angefertigte Orthesen her. Eine automatische Software erarbeitet dabei anhand von Körperscans die genauen Maße für eine orthopädische Gelenksstütze.

Nach zweijähriger Pause aufgrund der Corona-Pandemie findet die Digitalos-Gala heuer wieder in Präsenz statt. Am 6. Oktober werden im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz wieder die digitalen Vorreiter und Glanzlichter ausgezeichnet. Melden Sie sich oder Ihr Unternehmen ganz schnell und unkompliziert unter digitalos.nachrichten.at an.