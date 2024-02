Jeff Bezos verkaufte Amazon-Aktien für rund zwei Milliarden Dollar

Das geht aus Unterlagen des Unternehmens vom Wochenende hervor. Der Verkauf der Anteilsscheine habe am Mittwoch und Donnerstag stattgefunden.

Bangalore/Seattle. Amazon hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass Bezos insgesamt bis zu 50 Millionen Anteilsscheine des weltgrößten Online-Händlers veräußern will. Der Verkaufsplan wurde am 8. November letzten Jahres beschlossen. Das Vorhaben soll bis zum 31. Jänner 2025 abgeschlossen sein.

