Innviertler Metallverarbeitungsbetrieb ist insolvent

Über das Vermögen der Primatech Metallverarbeitungs GmbH mit Sitz in St. Marienkirchen bei Schärding ist am Mittwoch am Landesgericht Ried ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das berichten die Gläubigerschützer Creditreform, AKV und KSV. 34 Dienstnehmer und mehr als 200 Gläubiger sind betroffen, die Passiva liegen zumindest bei 1,5 Millionen Euro. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, vor.

Primatech, Spezialist für die Fertigung von Montagebaugruppen und Schweißkomponenten, hatte sich zuletzt auf Produkte für die Bioheizkesselbranche spezialisiert und von der guten Nachfrage profitiert. 2022 entfielen 85 Prozent der Nachfrage auf diese Sparte. Aufgrund einer Gesetzesnovelle im wichtigen Absatzmarktdeutschland wird dort Biomasse nicht mehr als CO2-neutral eingestuft. Hersteller und Vertriebspartner revidierten daraufhin Vorbestellungen bzw. stornierten sie. Die Umsätze von Primatech brachen ein, die Verbindlichkeiten stiegen.

Das Unternehmen soll laut Antrag fortgeführt werden, allerdings mit einem anderen Betätigungsumfeld. Schwerpunkt soll die Herstellung von Verkleidungen für Wärmepumpen sein.

