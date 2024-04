Immobilienpreise: "Billiger wird es nicht, aber auch nicht exorbitant teurer"

Wie entwickeln sich die Häuser- und Wohnungspreise in Österreich? Das bewegt viele Leute. Konkrete Daten liefert der Immobilienpreisspiegel, den der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer jährlich vorlegt.

Preisentwicklung: "Billiger wird es nicht, aber auch nicht exorbitant teurer", sagte Fachverbandsobmann Gerald Gollenz bei einem Pressegespräch. Immobilienerwerb sei nach wie vor gefragt, die Preise seien nicht gesunken, sondern hätten sich auf "stabilem Niveau" eingependelt. Ausnahmen seien einige wenige Bezirke mit starken Abwanderungstendenzen: Dort sanken die Preise.

Kategorien: In allen Immobilienkategorien gab es im Vorjahr leichte Zuwächse. Der Quadratmeter bei Eigentumswohnungen im Erstbezug kostete im Durchschnitt 3454,75 Euro (plus 3,92 Prozent). Bei Reihenhäusern waren es 2108,05 Euro (plus 1,04), bei Einfamilienhäusern 2381,61 Euro (plus 2,57), bei Baugrundstücke 431,14 Euro (plus 5,93). Auch Mietpreise blieben laut dem stellvertretenden Fachverbandsobmann Michael Pisecky unter der Inflationsrate.

Neubau: Dieser gilt mit der Sanierung als großes Sorgenkind der Branche. 2023 wurden österreichweit laut Gollenz rund 45.000 Wohnungen errichtet, heuer sollen es an die 44.000 werden, weil Projekte noch fertiggestellt werden. Für 2025 erwartet Gollenz aber einen Einbruch, und zwar auf "maximal 25.000 Wohnungen". Die schwache Konjunktur, strenge Kreditrichtlinien und steigende Zinsen bremsen den Neubau. Das werde das Angebot künftig verknappen und die Preise treiben.

Gemeinnützige: Der Fachverband vertritt alle gewerblichen Wohnbauträger. Gemeinnützige profitieren vom Wohnbaupaket der Regierung, das noch der Umsetzung und konkreten Ausgestaltung harrt. Gollenz: "Wir werden genau beobachten, wer welche Förderungen erhält und welche Wohnungen gebaut werden." Der duale Wohnungsmarkt in Österreich funktioniere, die Immobilienbranche sei kein Treiber der Inflation.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner