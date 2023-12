Gute Nachrichten für Steyr Automotive: Volta-Produktion soll fortgesetzt werden

Wie Steyr Automotive am Dienstag bestätigt, hat Volta im Hedge-Fonds Luxor Capitals einen neuen Mehrheitseigentümer gefunden. Dieser will den E-Truck-Hersteller weiterführen und den vorhandenen Auftragsstand abarbeiten. Damit besteht für Steyr Automotive die reelle Chance, das jene Beschäftigten, die für Volta zuständig waren, aus der Bildungskarenz zurückkommen und die Arbeit wieder aufnehmen können, heißt es in Steyr. Das betrifft rund 150 Mitarbeiter. Entsprechende Gespräche würden derzeit geführt.

Luxor Capitals war schon bisher an Volta beteiligt. Das schwedische Start-up hatte vor der Insolvenz bei Investoren 500 Millionen Euro Kapital eingesammelt und Aufträge für 5000 E-Trucks in den Büchern. Die Fahrzeuge sollten in Steyr gebaut werden. Für Steyr Automotive-Eigentümer Siegfried Wolf war dieser Auftrag ein willkommener Ersatz für das weggebrochene Russland-Geschäft, mit der er das ehemalige MAN-Werk in Steyr wieder nach oben bringen wollte. Allerdings ging der wichtige Volta-Zulieferer Proterra pleite, und Volta geriet ins Strudeln.

Nun soll der Hedge-Fonds wieder Stabilität bringen und helfen, die ambitionierten Pläne umzusetzen, die nicht nur den Verkauf von E-Trucks vorsehen, sondern ganze Pakete (Auto plus Wartung, Ladeinfrastruktur, Versicherung) gegen monatliche Gebühren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher