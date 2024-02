FACC mit starkem Umsatzplus 2023

Laut vorläufigem Ergebnis kletterte der Umsatz um 23 Prozent auf 745,6 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) in Höhe von 17,5 Mio. Euro wurde im Jahresvergleich mehr als verdreifacht, "ist allerdings von inflationär bedingten Kostensteigerungen sowie einer herausfordernden globalen Materialversorgung in der Lieferkette belastet", so das börsennotierte Unternehmen.

Starke Bauratensteigerungen bei allen großen Luftfahrtunternehmen weltweit hätten 2023 zu einem Rekord an Auftragseingängen geführt, hieß es aus dem Firmensitz in Ried. Das Langzeit-Orderbuch verfüge über ein Rekordvolumen von über 5,8 Mrd. Dollar.

"Wachstum wird sich fortsetzen"

Zum Ausblick hieß es am Donnerstag in einer Aussendung: "Das Wachstum der internationalen Luftfahrtindustrie wird sich nach derzeitigen Prognosen auch in den folgenden Jahren fortsetzen." FACC erwarte für das Geschäftsjahr 2024 ein weiteres Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent sowie eine weitere Verbesserung der Ertragslage.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper