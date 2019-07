Exportchancen im Fernen Osten

"Wir sollten unseren Blick stärker auf den Fernen Osten und Ozeanien richten", sagte gestern Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer bei einem Pressegespräch in Linz.

Harald Glatz, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Peking, und sein Kollege Karl Hartleb, Leiter der Außenhandelsstelle in Sydney, sehen dort noch großes Potenzial für Unternehmen aus Oberösterreich. Sowohl in China als auch in Australien spüre man ebenfalls einen gewissen Konjunkturrückgang, die Wachstumsraten seien aber immer noch höher als in Europa.

