Erleichterung für Firmengründungen

Die Start-Up-Szene in Österreich hat lange darauf gewartet, nun haben Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Finananzminister Magnus Brunner (ÖVP) heute Donnerstag einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesellschaftsrechts vorgelegt. Der Kern: Um die Anfangsphase von Start-ups zu unterstützen, wird als neue Rechtsform eine "Flexible Kapitalgesellschaft" (FlexKap) geschaffen. Hier ist das Mindeststammkapital 10.000 Euro statt 35.000 wie bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Damit sinkt die Mindestkörperschaftssteuer - fünf Prozent des Stammkapitals pro Jahr - um rund zwei Drittel oder 1250 Euro im Jahr. Das Finanzministerium schätzt, dass sich alle Start-ups zusammen im Jahr 50 Millionen Euro im Jahr ersparen.

Die Neuerungen gelten für Neugründungen mit maximal 40 Millionen Euro Umsatz im Jahr und maximal 100 Beschäftigte ab 1.1. 2024.

Die grüne Justizministerin Alma Zadić ist stolz über ihr erstes Gesetz, dass in rein weiblicher Form geschrieben ist, wenn es um geschlechtsspezifische Ausdrücke geht. Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

Erleichtert werden soll auch die Beteiligung der Mitarbeiter an dem Unternehmen, weil Start-Ups meist keine so guten Gehälter zahlen können und Anteils- und somit Gewinnbeteiligung als attraktiver Ausgleich und Motivation für die Teams gilt. Aktuell fällt bei Übertragung der Anteile schon eine Steuerpflicht an, obwohl noch kein Geld fließt. Künftig soll erst bei Veräußerung der Anteile (binnen zehn Jahren) die Steuerpflicht eintreten. Damit werden erst Steuern bezahlt, wenn auch Geld fließt.

Eine höhere Zahl an Neugründungen wird dadurch erhofft. "Auch, damit sich die Jungen, die vor Ideen sprudeln, besser der größten Herausforderung, der Klimakrise, stellen können und so die Wirtschaft grüner machen", sagt Zadic. Und fügt hinzu, dass es sie persönlich sehr stolz mache, dass der nun zur Begutachtung geschickte Gesetzesentwurf der erste in Österreich sei, der in weiblicher Form geschrieben ist. Männer sind, wie sonst umgekehrt die Frauen, mitgemeint.

