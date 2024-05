Electra: Die erste Ladestation steht jetzt in Linz

"In Betrieb gehen wird der Ladepunkt mit Anfang Juni", sagte Electra-Österreich-Manager Sébastien Aldegué. Noch heuer sollen zwei weitere Ladestationen in Leonding und Graz folgen. Electra ist bereits in acht europäischen Ländern wie Frankreich, Italien oder der Schweiz vertreten und betreibt derzeit 240 Ladestationen, bis 2026 sollen es 600 sein. Insgesamt, so Alessandro Inderbitzin, Electra-Manager für die Schweiz und Österreich, beschäftige das Unternehmen 200 Mitarbeiter, davon derzeit sieben in Österreich.

Schnelles Laden und Auto-Charge

Inderbitzin: "Wir kooperieren mit Hotels wie Ibis, um die Ladezeit bei einem Kaffee angenehmer zu machen." Vorteile von Electra-Ladestationen seien neben der eigenen Software schnelles Laden in 20 Minuten, die Möglichkeit, Ladestationen in der Electra-App zu reservieren, und Autocharge: Sobald man einmal an einer Electra-Station geladen habe, werde das Auto automatisch erkannt, Karte, App oder Anmeldung seien dann nicht mehr nötig. Die Kosten für einen Ladehub beziffert Aldegué mit rund 500.000 Euro. (ct)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.