Einigung bei den Metallern

Schon vor dem Start der gestrigen Verhandlungsrunde bei den Metallern wurde Zuversicht verbreitet, am Abend konnte nach acht Verhandlungsrunden der Durchbruch erzielt werden. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter einigten sich rückwirkend mit 1. November auf ein Plus von zehn Prozent bei Löhnen und Gehältern, allerdings gedeckelt mit 400 Euro. Das bedeutet ab 4000 Euro brutto wird eingeschliffen und die prozentuelle Steigerung sinkt - für Spitzenverdiener sogar deutlich unter die rollierende Inflation, die 9,6 Prozent von September 2022 bis August 2023 betragen hatte. Im Schnitt aller Beschäftigtengruppen in der Metalltechnischen Industrie liegt das Plus bei 8,6 Prozent.

Erstmals über 2 Jahre abgeschlossen

Erstmals wurde ein Abschluss über zwei Jahre erzielt: Für 2024 ist vorgesehen, dass die Löhne und Gehälter auf Basis des durchschnittlichen Verbraucherpreisindex um ein Prozent erhöht werden. Arbeitgebervertreter Christian Knill sprach von einer fairen und innovativen Lösung. Der erstmalige Abschluss über zwei Jahre schaffe Planungssicherheit für die Unternehmen.

Verhandelt wird derzeit auch in anderen Branchen: Im Bewachungsgewerbe wurde nach drei Runden eine Einigung erzielt: Die Mindestlöhne und Zulagen steigen um 9,2 Prozent.

Streiks im Linzer Handel

Mit dem Abschluss bei den Metallern dürfte der gordische Knoten auch im Handel bald gelöst werden. Dem Vernehmen nach wollte beide Seiten dort abwarten, wie der herbstliche Leitabschluss ausschaut.

Vorerst gehen die Warnstreiks im Handel weiter. Nach Streiks in Salzburger Betrieben gestern, geht es heute, Freitag, in Linz weiter: Von sieben bis acht Uhr wird die Billafiliale im Franckviertel auf dem Lonstorferplatz bestreikt. Laut Gewerkschaft sei diese Filiale gerade in den Morgenstunden stark frequentiert.

Ab neun Uhr müssen Kunden der Zentrale der Buchhandelskette Thalia in der Landstraße mit Einschränkungen beim Service rechnen. Bis elf Uhr wird dieser Standort bestreikt.

