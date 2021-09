Digitalos-Anwärter: Vom Buchbinder zum 3D-Drucker

Jetzt heißt es schnell sein: Noch bis kommenden Freitag, 1. Oktober, können sich Unternehmen und Persönlichkeiten aus Oberösterreich beim Digitalos bewerben. Die OÖN und ihre Partner verleihen Preise in vier Kategorien. Alle Infos zur Bewerbung finden Sie online auf www.digitalos.at.

Julia und Clemens Strandl Bild: Tessa-Viktoria Kutsam

Um den Sieg in der Kategorie Digitale Persönlichkeit kämpfen Julia und Clemens Strandl von der gleichnamigen Buchbinderei aus Linz. In den sozialen Medien Facebook, Instagram und Pinterest geben die beiden Einblicke in den Arbeitsalltag eines "fast schon in Vergessenheit geratenen Berufs" und in ihr Familienleben.

Severin Auer von Severins Glashaus

Severin Auer registriert auf seinem YouTube-Kanal monatlich mehr als eine Million Aufrufe. Der Mühlviertler betreibt die Gärtnerei Severins Glashaus in Aigen-Schlägl und informiert online über nachhaltige und regionale Produktion von Gemüse und Pflanzen.

Arndt Traindl, 3D Betondruck

Großer Andrang herrscht auch in der Kategorie Digitale Start-ups. Chancen rechnet sich die 3D Betondruck Solutions aus Oberwang aus, die Unternehmensberater Arndt Traindl mit Stefan Umdasch aus der gleichnamigen Familiendynastie gegründet hat. Das Start-up produziert Esstische, Hocker und Vasen aus dem 3D-Drucker.

Simon Deutsch, Conceptscan

Mit der dreidimensionalen Welt befasst sich auch Conceptscan aus Linz, das Personen, Produkte und Objekte scannt und digital aufbereitet. Darauf vertrauen unter anderem die heimischen Leitbetriebe Tiger Coatings und die Brau Union.