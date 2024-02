Börsespiel: Hälfte der Teilnehmer ist im Plus

Die Börse in Frankfurt (rts)

8618 Erwachsene, Schüler und Schulklassen waren am Wochenende schon beim Börsespiel registriert. Die Hälfte davon, 4365 Teilnehmer, hatte bisher eine positive Wertentwicklung des fiktiven Kapitals von 50.000 Euro. Der Einstieg ins Börsespiel ist unter oon-boersespiel.at jederzeit möglich.



Mit den Schlusskursen von kommendem Mittwoch wird der dritte Wochenpreis (Fonds-Gutscheine) vergeben. In Führung lag hier am Sonntag Diana Schaubmair mit plus 7,01 Prozent.



Spannend sind auch die Gesamtwertungen des bis 20. März laufenden OÖN-Börsespiels in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich. Bei den Erwachsenen führte Margit Kleebinder (23,14 Prozent) vor Alexander Arnreiter und Karl-Heinz Freimüller, bei den Schülern lag Laurenz Vierlinger auf Platz eins, bei den Klassen der 5. Jahrgang der HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels.

Hauptpreis ist ein Suzuki Swift Hybrid clear.

