Börsespiel: Erfahrungen und tolle Preise

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will das deutsche Biotechunternehmen Morphosys für 2,7 Milliarden Euro übernehmen: Die Pläne, die diese Woche bekanntgegeben wurden, haben auch den Aktienkurs des Krebsspezialisten befeuert – damit ist Morphosys auch der Top-Performer beim OÖN-Börsespiel in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich. Seit Spielbeginn ist der Aktienkurs um 83,48 Prozent gestiegen.

Alle Wertpapiere, die beim Börsespiel geordert werden können, sind auf der Webseite oon-boersespiel.at zu finden. Dort ist auch bis 20. März jederzeit eine Teilnahme möglich. Mehr als 5600 Teilnehmer sind bereits in der Erwachsenenwertung registriert. Am Freitag lag hier Margit Kleebinder mit einem Plus bei ihrem Depot von 24,27 Prozent voran. Mehr als 2600 Schülerinnen und Schüler sind dabei: Hier führt Laurenz Vierlinger von der HTBLA Linz 1 (+ 18,31 Prozent). Die erfolgreichste Klasse ist derzeit die HAK/HAS Linz-Auhof (+13,20 Prozent).

Auf die Sieger warten tolle Preise: Der Hauptpreis des Börsespiels ist ein Auto – ein Suzuki Swift Hybrid clear im Wert von 16.990 Euro, zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und Auto Günther.

Der Hauptpreis bei den Schülern ist ein E-Bike Hrinkow E-Force FS Shimano im Wert von 5249 Euro, zur Verfügung gestellt von den OÖN.

Die beste Schulklasse darf zu einem LASK-Heimspiel in der Raiffeisen-Arena inklusive Verpflegung im Wert von 2000 Euro fahren.

