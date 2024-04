Betriebe sollten "ihre Chance in China nutzen"

258.000 Quadratkilometer und damit viermal so groß wie Österreich ist das Yangtze-Fluss-Delta mit der chinesischen Metropole Shanghai und den Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui. Obwohl dort mit 225 Millionen Einwohnern nur etwa 16 Prozent der Bevölkerung Chinas beheimatet sind, erwirtschaftet die Region fast ein Viertel des chinesischen Bruttoinlandsprodukts und zeichnet für rund 37 Prozent des Außenhandels verantwortlich.

Shanghai ist nicht nur Chinas Finanzzentrum, sondern auch international ausgerichtet: 290 österreichische Unternehmen haben im Yangtze-Fluss-Delta ihre Niederlassungen, auch oberösterreichische Unternehmen haben den Zukunftsmarkt China für sich entdeckt. Von Chancen und Leistungen hat sich eine oberösterreichische Delegation, angeführt von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, ein Bild gemacht.

Intensiver Lehrlingsaustausch

25 Millionen Euro investiert der Marchtrenker Spritzgussspezialist starlim sterner in ein Werk in Nantong, das sich gerade in Fertigstellung befindet. 70 Mitarbeiter sind beschäftigt, 120 sind das Ziel: Sie sollen rund zwei Milliarden Silikonteile jährlich produzieren, die etwa in der Industrie und im wachsenden Automobilsektor gebraucht werden. "Unsere Kunden aus Asien wurden bisher von Österreich aus beliefert. Nun können wir den Bedarf an regionalen Silikonteilen in China produzieren", sagt Geschäftsführer Thomas Bründl, der auch die Einsparung von Logistikkosten und kürzere Beschaffungszeiten als Vorteile nennt.

Miba aus Laakirchen produziert seit 2007 in der Nähe von Shanghai Sinterformteile, Reibbeläge und Beschichtungen. Im Werk in Suzhou werden monatlich 100 Gleitlager etwa für Windräder hergestellt – die Windkraft wird in China immens vorangetrieben: Die Windräder für die Windparks an der Küste sollen rund 500 Meter hoch sein.

Maschinenbauer Engel bildet in China Lehrlinge aus, die besten dürfen nach Oberösterreich reisen. Bild: Land OÖ/Grilnberger

Am Stiwa-Standort in Nantong setzen 165 Mitarbeiter rund 20 Millionen Euro jährlich um: Sie produzieren Automationstechnik sowie Komponenten für die Automobilindustrie. Sowohl Stiwa als auch der Maschinenbauer Engel bilden Lehrlinge nach dem österreichischen Modell aus. Die besten Auszubildenden dürfen im Stammwerk in Oberösterreich mitarbeiten – und auch oberösterreichische Lehrlinge sind regelmäßig in China präsent. In der Region mit Werken vertreten sind auch Industrieautomationsspezialist B&R, Lecapell aus Waizenkirchen und Ebner Industrieofenbau. Achleitner, der eine Kooperation mit dem Su-Tong-Ökopark, der Unternehmen bei der Ansiedelung unterstützt, unterzeichnete, bezeichnete Shanghai als "Europas Tor nach China". Für Oberösterreich als führendes Wirtschaftsbundesland sei China ein Zukunftsmarkt. Auch wenn nicht alles Gold sei, was glänze, sollten Betriebe die Chance nutzen: Seien Mut und ein gutes Konzept vorhanden, sei eine Ansiedelung nicht schwer. Auch Bründl empfiehlt den Schritt "lieber einen Tag zu früh als zu spät". Diversifizierung sei die beste Möglichkeit, sich abzusichern. Die Möglichkeiten, das Geschäft auszubauen, seien gut.

Zu Besuch bei Miba: Thomas Bründl, Anthony Wang (Miba-Standortleiter), Markus Achleitner (v.l.) Bild: Land OÖ/Grilnberger

