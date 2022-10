Baukartell: BWB hat auch Gebrüder Haider im Visier

Es betrifft dies folgende Unternehmen: die Gebrüder Haider Bauunternehmung Gesellschaft m.b.H., die Gebrüder Haider & Söhne GmbH, die Gebrüder Haider & Co Hoch- und Tiefbau GmbH, Haider - Steininger GmbH und die Haider & Co Hoch- und Tiefbau GmbH. Die BWB wirft den Unternehmen vor, an einem Kartell beteiligt gewesen zu sein. Dabei ging es um Preisabsprachen, Marktaufteilungen und Informationsaustausch mit Mitbewerbern bei öffentlichen und privaten Bauausschreibungen, mit dem Ziel Wettbewerb zu minimieren sowie sich gegenseitig zu Aufträgen zu verhelfen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten über 2.000 Bauvorhaben identifiziert werden, bei denen es nach Ansicht der BWB zu kartellrechtswidrigen Absprachen in einem Zeitraum von 2002 bis 2017 gekommen ist. Die Auftragsvolumen der betroffenen Bauvorhaben lagen zwischen 3.500 Euro und 61. Mio. Euro.

Auch Projekte in Oberösterreich betroffen

Die abgesprochenen Bauvorhaben betrafen laut BWB sowohl den Tief- als auch den Hochbau, wobei es vor allem um den Straßen-, Brücken- ging. Die Bauvorhaben konzentrieren sich überwiegend auf Niederösterreich. Es sind aber auch einzelne Bauprojekte im Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Wien betroffen.

Die Swietelsky AG gab bereits vergangenen Juli ein Anerkenntnis ab und trat bereits nach den ersten Ermittlungshandlungen im Sommer 2017 an die BWB heran und kooperierte in der Folge als 2. österreichisches Bauunternehmen kontinuierlich und umfassend im Rahmen des Kronzeugenprogrammes. Dadurch wurde die Aufarbeitung des komplexen und umfangreichen Sachverhaltes wesentlich erleichtert und beschleunigt. Die BWB beantragte nun die bereits bekannte Geldstrafe von 27,15 Mio. Euro gegen die Swietelsky AG beim Kartellgericht.