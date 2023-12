Autozulieferer Bosch plant Stellenabbau

Nach einem Bericht der "Automobilwoche" sollen mindestens 1.500 Jobs allein an den baden-württembergischen Standorten Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen wegfallen. "Nach der Produktion sind jetzt die indirekten Bereiche im Fokus", sagte ein Insider laut der "Automobilwoche".

Insgesamt sollten in der Forschung und Entwicklung 10 bis 15 Prozent der Stellen gestrichen werden, heißt es in dem Vorabbericht von Sonntag. Bosch bestätigte laut der Branchenzeitschrift aktuelle Gespräche mit dem Betriebsrat.

"Auch wenn wir mit neuen Produkten und vielfältigen Qualifizierungsmaßnahmen unser Beschäftigungsniveau bestmöglich halten möchten, so werden wir dieses in einigen Bereichen an die Auftragslage anpassen müssen", sagte eine Sprecherin dem Blatt. Der Abbau solle sozialverträglich erfolgen. Bosch hatte im Juli nach einer Vereinbarung mit dem Betriebsrat betriebsbedingte Kündigungen für die im Umbruch stehende Kernsparte Mobility für die rund 80.000 Beschäftigten in Deutschland bis Ende 2027 ausgeschlossen.

"Wir gehen Schritt für Schritt vor und entwickeln Maßnahmen standortspezifisch", so die Sprecherin. Bosch begründet den Stellenabbau laut dem Zeitungsbericht mit hohen Vorleistungen und geringerem Beschäftigungsbedarf bei der Elektromobilität sowie einer schwachen Weltwirtschaft.

