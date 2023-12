Herbert Kasser und Hartwig Hufnagl: Neues Führungsduo für die Asfinag

Der Aufsichtsrat der Asfinag hat einstimmig Hartwig Hufnagl zum Vorstand für den Bau- und Betrieb (COO) der und Herbert Kasser zum Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bestellt, wie das Unternehmen am Montag bekanntgab. Für die beiden Positionen hatten sich insgesamt 42 Personen beworben, das Ausschreibungsverfahren wurde von einem Personalberatungsunternehmen geleitet.

Der gebürtige Oberösterreicher Hufnagl wird weiterhin die Funktion als Chief Operating Officer innehaben, die er bereits seit Februar 2019 ausübte und bleibt damit für eine weitere Funktionsperiode Vorstand für den Bau und Betrieb. Herbert Kasser bleibt noch bis Ende Mai Generalsekretär im Bundesministerium für Klimaschutz und übernimmt ab 1. Juni 2024 die Funktion des Finanzvorstandes von Josef Fiala, der sich für keine weitere Periode mehr beworben hat.

„Mit Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser übernehmen zwei ausgewiesene Infrastruktur-Experten die Führung der Asfinag", sagt Christa Geyer, Vorsitzende des Aufsichtsrats. Sie bedankte sich ausdrücklich beim scheidenden Finanzvorstand Josef Fiala, der seine Funktion noch bis Ende Mai innehaben wird und sich für keine weitere Periode beworben hat.

Zu den Personen

Hartwig Hufnagl kann auf eine lange Karriere im Verkehrsbereich zurückblicken. Der aus Vöcklabruck stammende Jurist war nach dem Studium der Rechtswissenschaften Teil des Trainee-Programms der Industriellenvereinigung, arbeitete im Europäischen Parlament in Brüssel, in den Kabinetten der Verkehrs- bzw. Infrastrukturminister Hubert Gorbach und Norbert Hofer und ist seit 2006 in unterschiedlichen Funktionen in der Asfinag tätig.

Unter anderem hat Hufnagl das Verkehrsmanagement aufgebaut und die Trafficmanager eingeführt. Der 47-jährige Vater von drei Kindern war in den vergangenen fünf Jahren bereits Vorstandsdirektor für den Bau und Betrieb in der Asfinag und hat in dieser Zeit eine weitreichende strategische Neuausrichtung des Unternehmens eingeleitet.

Herbert Kasser ist seit 2007 im Verkehrs- bzw. Klimaschutzministerium tätig und gilt als ausgewiesener Infrastrukturexperte. Der 59-Jährige hat Agrarwissenschaften und Wirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert und kann auf eine lange Laufbahn im öffentlichen Dienst verweisen. Seit 2008 hat der gebürtige Niederösterreicher die Leitung der Sektion Mobilität inne, zuvor war er bereits Abteilungsleiter in der Sektion Budget des Bundesministeriums für Finanzen.

In dieser Funktion war er für die Infrastrukturfinanzierung sowie für den Bereich Verkehr, Innovation und Technologie zuständig. Herbert Kasser war von März 2007 bis Dezember 2017 Generalsekretär des BMK. Seit Jänner 2020 übt er diese Position wieder aus, die er nun noch bis 31. Mai 2024 erfüllen wird, bevor er in die Asfinag wechselt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Norbert Hofer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.