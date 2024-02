Arbeiterkammer: Beschäftigte kämpfen mit Teuerung und Zukunftsängsten

In Oberösterreich sind laut Arbeiterkammer rund 700.000 Personen unselbständig erwerbstätig, davon 45 Prozent Frauen und 55 Prozent Männer. Sechs von zehn oberösterreichischen Beschäftigten sind zwischen 25 und 49 Jahre alt. Ein knappes Drittel ist über 50 Jahre alt und wird also in den kommenden zehn bis fünfzehn Jahren in Pension gehen.

Die Auswirkungen der Teuerung zeigen sich auch im Arbeitsklima Index. Für die Studie, die von Sora und Ifes im Auftrag der Kammer erhoben wird, werden jährlich 4000 Interviews geführt. Im Durchschnitt sagten in den vergangenen fünf Jahren 55 Prozent der Arbeitnehmer in Oberösterreich, dass sie gut mit ihrem Einkommen auskommen. 2022 waren es nur noch 47 Prozent.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am schlechtesten kommen Frauen und Beschäftigte im Tourismus und Handel mit ihrem Einkommen aus. „Um die Auswirkungen der Teuerung zu bekämpfen, braucht es einen Preisdeckel für Energie, eine echte Mietpreisbremse mit einer maximal erlaubten Indexierung von zwei Prozent pro Jahr für alle Mieten und einen 800 Euro Wohnbonus“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Zweifel an der Pension

Nur 35 Prozent der derzeit noch aktiv Beschäftigten glauben, dass sie später einmal von ihrer Pension gut leben können. 47 Prozent sagen, ihre

Pension werde gerade so ausreichen. 19 Prozent gehen davon aus, dass sie nicht reichen wird. Auch hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: 40 Prozent der Männer, aber nur 29 Prozent der Frauen glauben, dass sie mit ihrer Pension gut auskommen werden. Besonders skeptisch sind Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen, im Tourismus und im Handel.

Die oberösterreichischen Arbeitnehmer sind im Bundesländervergleich aber zufrieden, was ihren Beruf betrifft: Besonders glücklich sind Beschäftigte in der Öffentlichen Verwaltung sowie im Unterrichtswesen. Am wenigsten zufrieden sind die Arbeitnehmer in der Tourismus- und Gastronomiebranche. Sie bewerten unter anderem die Zeiteinteilung, ihre Karrierechancen sowie die Gesundheitsbedingungen in ihrem Beruf negativ.

Laut AK-Präsident Stangl betreffen zwölf Prozent aller Rechtsfälle in der Arbeiterkammer die Gastronomiebranche, in der vier Prozent der oberösterreichischen Beschäftigten arbeiten.

Was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt betrifft, sind zwei Drittel der Oberösterreicher optimistisch: 67 Prozent von ihnen sagen, sie würden leicht wieder eine neue Stelle finden, wenn sie ihren jetzigen Job verlieren. In den restlichen Bundesländern glauben das nur 58 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper