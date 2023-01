Anpfiff für die Medaillenjagd

52 junge österreichische Fachkräfte, davon 13 aus Oberösterreich, treten im September in Danzig bei den Berufseuropameisterschaften "Euroskills" in 39 Berufen an. Gestern fand in Linz der offizielle Trainingsauftakt statt. Für Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich, sind die Fachkräfte die "besten Botschafter" für den Ausbildungsweg.

