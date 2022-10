40 Millionen Euro für Milliarden Fliegen in Wels

Der Zeitplan ist fixiert, das Ziel ambitioniert: Ab 2024 soll in der Welser Terminalstraße unweit des Flugplatzes auf einer Fläche von umgerechnet zwei Fußballfeldern Europas größte Insektenfarm entstehen. Bis zu 100 Tonnen Lebensmittelreste (Obst, Gemüse, Brot) sollen dann pro Tag zu Futter für Larven der schwarzen Soldatenfliege verarbeitet werden, die sich durch hohe Protein- und Fettanteile auszeichnen. Die Larven selbst werden dann wiederum zu Tierfutter, Ölen, Fetten, biologischem Dünger oder sogar Wasserstoff.

All das plant das 2020 gegründete Welser Unternehmen Insektianer mit den Gründern Philip Pauer und Philip Thaler. Mit nationalen und internationalen Investoren sowie über ein Crowdfunding-Programm, das derzeit läuft, will die Firma rund 40 Millionen Euro eine neue Anlage investieren. Damit einher gehe auch ein Umbau des bestehenden Gebäudes, sagt Pauer im Gespräch mit den OÖNachrichten: „Nächste Woche kommen die Bagger.“ Beteiligt an der Firma ist unter anderen Ex-Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Tipps für den Umbau holte sich die Firma diese Woche von der Standortagentur Business Upper Austria.

In Österreich würden jedes Jahr rund eine Million Tonnen Lebensmittel weggeschmissen, zitiert Pauer eine Studie des WWF. Obst, Gemüse, Brot und Speisereste wieder einem Kreislauf zuzuführen, könne dabei helfen, die Abfall- und Entsorgungswirtschaft nachhaltig zu verändern, so der 42-jährige Unternehmensgründer, der zuvor als Berufssoldat, in der Finanzbranche und als Unternehmensberater tätig war und in Wels lebt.

Im bestehenden Werk in Wels herrscht schon jetzt Hochbetrieb. Jede Fliege lebt im Durchschnitt sieben bis zehn Tage und legt 1000 Eier. Die daraus entstehenden Larven werden aufgezogen und mit Lebensmittelabfällen gefüttert. Diese beziehen die Insektianer von Lebensmittelkonzernen aus der Umgebung, beispielsweise Backaldrin, Frutura und Eisberg. Mit dem Ausbau sollen 50 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Fliegen seien in mehrerlei Hinsicht nutzbar, sagt Pauer. Aus den Larven entsteht Futtermittel für den Heimtiermarkt, die gewonnenen Öle und Fette werden zu Substituten für Naturkosmetika oder Biodiesel, und das Chitin aus den Körper-Überresten der Tiere findet in der Pharmaindustrie und in der Luftfahrt Verwendung. Derzeit forscht das Unternehmen zudem daran, den Kot der Larven wiederzuverwerten. Dieser enthalte die Chemikalie Ammoniak, die aus Wasserstoff und Stickstoff bestehe und zu grünem Wasserstoff umgewandelt werden könne, sagt Pauer.