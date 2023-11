4 Millionen Euro Schulden: Traditionsunternehmen aus Attnang-Puchheim pleite

Wie der Gläubigerschutzverband Creditreform berichtet, wurde über das Vermögen der Regent Pflugfabrik GmbH am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das oberösterreichische Traditionsunternehmen besteht seit rund 90 Jahren und entwickelt, produziert und vertreibt Landtechnik für den professionellen Ackerbaubetrieb weltweit und beschäftigt derzeit 59 Dienstnehmer.

Der Sitz der Gesellschaft ist Attnang-Puchheim, auch in Deutschland besteht eine Betriebsstätte mit Mitarbeitern. Die Produktion erfolgt ausschließlich am Unternehmensstandort in Attnang-Puchheim.

Laut Eigenantrag führte zuerst die Coronakrise zu massiven Erschwernissen in der Produktion. Allerdings ergaben sich ein starkes Anziehen des Marktes und viele neue Kundenaufträge. Begünstigt wurde diese Entwicklung auch durch die Förderpolitik der öffentlichen Hand im landwirtschaftlichen Bereich. Produktionsrückstände und lange Lieferzeiten gingen damit einher.

Die längerfristige Auslastung stieg, parallel dazu verschlechterten sich jedoch die Produktionsbedingungen. Probleme in den Lieferketten und auch Personalprobleme machten dem Unternehmen zu schaffen. Des Weiteren hätten die Ukrainekrise und die steigenden Energiepreise die Situation weiter verschärft.

Laut Eigenantrag stehen Aktiva in der Höhe von rund 1,76 Millionen Euro unbesicherten Passiva in der Höhe von 4,09 Millionen Euro gegenüber. Das Unternehmen soll fortgeführt werden und den Gläubigern wird eine 20-prozentige Sanierungsplanquote - zahlbar in zwei Jahren - angeboten.

