1,77 Millionen Euro Schulden: Innviertler Traditionsbäckerei meldet Insolvenz an

Die Bäckerei Zagler Brot mit Filialen in Altheim, Braunau, Bürmoos, Handenberg und Mattighofen hat am Landesgericht Ried ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Hohe Personalkosten und eine schlechte Umsatzentwicklung - eine Folge des geänderten Konsumverhaltens - werden als Gründe angegeben.

Der Alpenländische Kreditorenverband und der Kreditschutzverband von 1870 berichten von Passiva in der Höhe von 1,77 Millionen Euro. 178 Gläubiger sind betroffen, ihnen wird eine Quote von 30 Prozent geboten.

In der Bäckerei und den Verkaufsstellen werden insgesamt 66 Mitarbeiter beschäftigt. Um den Betrieb fortzuführen, soll die Produktpalette überarbeitet und Filialen reorganisiert werden. Die Produktion der Backwaren soll am Sitz in Neukirchen an der Enknach gebündelt werden. Die Verkaufsstellen Bürmoos und Handenberg stehen vor der Schließung, sechs Mitarbeiter werden voraussichtlich ihre Arbeit verlieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper