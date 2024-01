Rodeln: ÖRV-Männer verpassten erstmals in Saison Einsitzer-Podest

Wolfgang Kindl, Jonas Müller und Nico Gleirscher landeten am Sonntag in Winterberg auf den Rängen fünf bis sieben. Den Sieg holte sich auch im vierten Saisonrennen der deutsche Dominator Max Langenhan. In der abschließenden Teamstaffel gab es für Österreich knapp hinter Favorit Deutschland Rang zwei.

Die ÖRV-Männer fielen bei der Generalprobe für die Heim-EM nächste Woche in Innsbruck-Igls im zweiten Durchgang zurück - Müller vom dritten, Kindl vom vierten und Nico Gleirscher vom sechsten Zwischenrang. David Gleirscher, der Olympiasieger von 2018, kam nicht über Platz neun hinaus. Langenhan triumphierte vor dem Südtiroler Dominik Fischnaller, dem Letten Kristers Aparjods und Landsmann Felix Loch. Für den 24-Jährigen war es saisonübergreifend der zehnte Sieg in Serie. Weltmeister Müller liegt als Gesamtzweiter im Weltcup bereits 120 Punkte zurück.

Müller war bisher nur beim einzigen Sprintrennen der Saison in Lake Placid nicht aufs Podest gerodelt. Sein zweiter Lauf im Sauerland war aber ebenso nicht fehlerfrei wie jener von Nico Gleirscher. Kindl holte als Fünfter immerhin sein bestes Saisonergebnis im Einsitzer. Der Ex-Weltmeister tritt in dieser Saison erstmals auch im Doppelsitzer an. Dort hatte der 35-Jährige am Samstag mit Partner Thomas Steu durch einen Patzer beim Start nach Halbzeitführung die mögliche Siegchance vergeben.

In der Teamstaffel fehlten Hannah Prock, Juri Gatt/Riccardo Schöpf, Müller und Selina Egle/Lara Kipp nach einem Fehler von Langenhan beim Start am Ende nur 43 Tausendstelsekunden auf den Sieg. Schon in der ersten Team-Entscheidung der Saison in Whistler hatte sich die ÖRV-Equipe nur Deutschland geschlagen geben müssen. In Winterberg gab es an diesem Wochenende schließlich fünf ÖRV-Podestplätze. Im Männer-Doppelsitzer triumphierten am Samstag Gatt/Schöpf, im Frauen-Einsitzer siegte Madeleine Egle.

