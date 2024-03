Eine 40-Jährige schrieb Eiskunstlauf-Geschichte

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MINAS PANAGIOTAKIS

In der Paarlauf-Entscheidung bei den Eiskunstlauf-Titelkämpfen in Montreal gab es mit der 40-jährigen Deanna Stellato-Dudek die älteste Weltmeisterin der Geschichte. Die Kanadierin zelebrierte im Duett mit Landsmann Maxime Deschamps einen umjubelten Heimsieg mit Bestnoten in Kurzprogramm und Kür.

Stellato-Dudek hatte eine Hüftverletzung im Alter von 17 zum vorläufigen Karriereende gezwungen. Nach 16 Jahren Pause packte sie der Ehrgeiz wieder. "Ich bin überglücklich. Wir haben die Liebe des Publikums und die Begeisterung so sehr gespürt", sagte sie unter Tränen.

Der Österreicher Maurizio Zandron hat bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montreal die angepeilte Kür der Top 24 verpasst. Der 31-Jährige erzielte im Kurzprogramm mit einer soliden Leistung ohne grobe Schnitzer 69,59 Punkte, das reichte allerdings nur zu Platz 27 unter 40 Teilnehmern.

