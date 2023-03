„Da wir einen Protest bei der Rallye durchführen, benötigen wir bitte drei Doppelzimmer“

Vor dem des zweitägigen Bewerb hatte es eine E-Mail an das OK gegeben, bestätigte Gerhard Leeb einen Bericht des ORF Steiermark am Freitag. Darin stand: "Da wir eine Protestaktion durchführen werden bei der Rebenlandrallye, würden wir bitte drei Doppelzimmer im Zeitraum 15. bis 18.3. benötigen. Herzlichen Dank." Gestartet wurde um 13.30 Uhr ohne Zwischenfälle.

"Wir sind gerüstet und die Polizei ist auch einsatzbereit, aber wir werden in erster Linie das Gespräch führen", sagte Leeb. Vielleicht komme gar niemand, aber wenn, dann wolle man keine Konfrontation mit den Protestteilnehmern, so der Mitorganisator.

Zum Auftakt der Rallye sei jedenfalls vorerst alles ruhig gewesen, sagte er der APA. Man habe den Bewerb regulär gestartet: "Wir hoffen es bleibt so", ergänzte Leeb.

„So etwas haben wir noch nie gehabt“

"Wir wollen ein friedliches Miteinander. Sie müssen uns akzeptieren und wir akzeptieren sie." Sämtliche Helferinnen und Helfer seien angewiesen worden, keine Aggressionen zu setzen. "Vielleicht kommen sie ja auch einfach nur mit einem Transparent", fügte Leeb hoffnungsvoll hinzu. Angenommen wird seitens der Organisatoren, dass es sich um Klimaschützer handelt.

Für die Veranstalter sei es jedenfalls eine neue Situation: "So etwas haben wir noch nie gehabt." Sie müssten nun abwarten, was auf sie zukomme. Im Notfall habe man Umleitungspläne in der Schublade. Sorge bereite allerdings, dass man mögliche Konfrontationen mit Fans schwer unterbinden kann. Leeb appellierte daher auch an diese, sich zurückzuhalten, denn es schade letztlich der Veranstaltung.

Kleines Jubiläum

Die Rebenland-Rallye wird heuer zum zehnten Mal ausgetragen und seit 2012 waren nach Schätzung der Organisatoren rund 145.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort dabei.

Jährlich würden durch den geschätzten, generierten, zusätzlichen Nettokonsum von rund 816.000 Euro eine direkte Bruttowertschöpfung im Sektor Beherbergung und Gastronomie von 340.000 Euro lukriert.

"Zusammen mit den indirekten und indizierten Effekten ergibt sich daraus eine Gesamtwertschöpfung von 750.000 Euro, die jährlich durch die Rebenland-Rallye ausgelöst wird", schilderte der Obmann der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Südsteiermark, Johann Lampl, im Vorfeld der Veranstaltung. Es werden bis Samstag an die 20.000 Besucher und über 2.500 zusätzliche Nächtigungen im gesamten Bezirk Leibnitz erwartet.

