Wegen Corona-Impfung: Felix Baumgartner beschimpft Florian Klenk

Ein Sprung aus der Stratosphäre machte Felix Baumgartner weltberühmt, seither segelt er mit öffentlichen Aussagen immer wieder zu tief.

Mit derben Beschimpfungen teilte Red-Bull-Shootingstar in den vergangenen Tagen gegen den Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung "Falter" aus. Der Auslöser: „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk gab auf Facebook bekannt, dass er trotz fünf Impfungen an Corona erkrankt, der Verlauf jedoch mild sei. Worauf Baumgartner Klenks Beitrag als Screenshot teilte und den Wiener Journalisten öffentlich als Trottel bezeichnete. Im Wortlaut postete er: „Du musst schon ein fester Trottel sein, wenn du fünf (!) Mal geimpft bist, immer wieder Corona kriegst und dann noch die Impfung verteidigst. Bravo Florian Klenk“. Als Hashtag fügte er unter anderem noch „pharmaHure“ hinzu.

Klenk droht mit Klage

Grund genug für Florian Klenk, nicht nur gegen Baumgartner, sondern gegen jeden Einzelnen auszureiten, der den Beitrag auf Facebook geteilt hatte. Der Wiener Journalist legte in einem weiteren Posting eine „medienrechtliche Einschulung“ nach. „Wer das Posting teilt, wonach ich eine ‚Pharmahure’ und ein ‚fester Trottel’ sei, der verbreitet diese üble Nachrede und Beleidigung und macht sich medienrechtlich entschädigungspflichtig, strafbar und zivilrechtlich belangbar.“

Klenk bietet nun Baumgartner und allen indirekt Beteiligten einen Vergleich an: Er sehe von Klagen ab, wenn jeder binnen 48 Stunden 500 Euro an das Wiener „momo Kinderhospiz“ spende. Das Posting wurde 115 Mal geteilt – für das Kinderhospiz könnte das Spenden in Höhe von 57.500 Euro bedeuten.

Eine Antwort Baumgartners ließ nicht lange auf sich warten. Noch am Sonntagabend goss der Salzburger zusätzlich Öl ins Feuer und setzte, wieder via Facebook, eine öffentliche Nachricht an Klenk ab: „Lieber Herr Klenk, Ihrer Spendenaufforderung werde ich ebenso wenig nachkommen wie dem Aufruf zur Corona-Impfung. Ich möchte Ihnen aber trotzdem entgegenkommen und Ihre nächsten fünf Corona-Impfungen bezahlen. Den Booster schmeiss ich noch als Entschuldigung obendrauf“.

Baumgartner und die sozialen Medien

Baumgartner präsentierte sich in den sozialen Medien nicht zum ersten Mal verhaltensauffällig: So wünschte er sich bereits im Jahr 2012 eine "gemäßigte Diktatur" statt einer parlamentarischen Demokratie. Er schlug Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán für den Friedensnobelpreis vor. Auf Facebook wettert er gerne gegen Flüchtlinge. So schrieb er nach dem Vorfall in Steyregg rund um einen Feuerwehreinsatz mit minderjährigen Asylwerbern vom "Scheiß-Gesindel", das umgehend abgeschoben werden solle. Justizministerin Alma Zadić bezichtigte er des Amtsmissbrauchs, und Umweltministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) sei der "Sautrampel der Woche".

