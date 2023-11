Alcaraz gegen Djokovic: Traum-Halbfinale ist perfekt

Carlos Alcaraz nimmt bei den ATP Finals in Turin mehr und mehr Fahrt auf: Am Freitag besiegte der Spanier im letzten Gruppenspiel Daniil Medwedew mit 6:4 und 6:4 und sicherte sich damit den Aufstieg in das Halbfinale des Saisonfinales der besten acht Tennisspieler des Jahres. "Ich denke, heute war am wichtigsten, dass ich mental stark geblieben bin", spielte der Spanier auf einige kritische Momente bei eigenem Aufschlag an, in denen er trotz des Drucks des Russen ruhig blieb. "Das war der Schlüssel zum Sieg", sagte der mit 20 Jahren jüngste Spieler im Achter-Feld.

Dank des glatten Siegs über Medwedew schob sich Alcaraz in der roten Gruppe am Russen vorbei an die Spitze und konnte von dort vor dem damit bedeutungslosen Abendspiel Alex Zverev gegen Andrei Rubljow nicht mehr verdrängt werden.

Damit stand fest, dass es im samstägigen Halbfinale (21 Uhr) zwischen Alcaraz und Novak Djokovic zum Duell des Weltranglisten-Zweiten mit dem -Ersten kommt. "Novak ist Novak. Er ist jetzt gerade der beste Spieler der Welt. Er hat heuer erst sechs Matches verloren, er ist unglaublich", sprach Alcaraz von einer der schwierigsten Herausforderungen, die es gibt.

Im zweiten Halbfinale fordert am Samstag (14.30 Uhr) Medwedew den in Turin noch makellosen Jannik Sinner heraus.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Novak Djokovic Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.