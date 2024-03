Tragödie um die Nummer 2 der Tennis-Welt

Eigentlich sollte Aryna Sabalenka, die Nummer zwei der Tennis-Welt, in dieser Woche beim WTA-Event in Miami aufschlagen. Doch ob das der Fall sein wird, ist mehr als zweifelhaft. Die zweifache Australian-Open-Siegerin ist in tiefer Trauer. Der Lebensgefährte der 25-Jährigen, Konstantin Koltsov, starb am Montag in Florida, das bestätigte der Arbeitgeber des ehemaligen Eishockey-Profis, Salafat Yulaev Ufa (KHL), bei dem der 42-Jährige Co-Trainer war. Über die Todesumstände gab es zunächst keine Information.

Koltsov, der 144 NHL-Matches zwischen 2002 und 2006 für die Pittsburgh Penguins bestritten und für Belarus an den Olympischen Winterspielen 2002 teilgenommen hatte, war seit rund drei Jahren an der Seite von Sabalenka. Für die Spitzenspielerin aus Minsk, die 2020 das Upper Austria Ladies in Linz gewann, ist es nicht der erste Schicksalsschlag. Im November 2019 starb ihr Vater Sergej, der ebenfalls Eishockeyprofi gewesen war.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos