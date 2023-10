Topgesetzter Thiem in Bratislava gegen Ukrainer Satschko

Der 30-jährige Niederösterreicher ist in Bratislava als Nummer eins gesetzt und trifft in Runde eins auf den Ukrainer Witalij Satschko (ATP-161.). Das bisher einzige Kräftemessen hatte Thiem 2020 in der Wiener Stadthalle 6:4,7:5 gewonnen. Ebenfalls im Hauptfeld ist der Steirer Filip Misolic, er trifft gleich zum Auftakt am Montag auf den als Nummer sechs gesetzten Ungarn Zsombor Piros.

Der in der Qualifikation topgesetzte Dennis Novak besiegte den 20-jährigen Sohn von Björn Borg, Leo, mit 6:3,7:6(4). Gegen den Franzosen Matteo Martineau geht es am Montag um ein Ticket im Hauptfeld.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.