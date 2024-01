Schwimmen: Auböck gewann in Knoxville auch über 200 Meter

Schwimmer Felix Auböck hat beim Pro-Series-Meeting in Knoxville (USA) nach den 400 m auch das Kraulrennen über 200 m gewonnen. Der Niederösterreicher bestätigte am Freitag in 1:46,70 Minuten erneut seine gute Form vor der WM in Doha im Februar.Memphis (Tennessee).

