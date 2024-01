"Richtig wäre Rollator gewesen": Extremradler Strasser witzelt nach ServusTV-Quiz

"Auf welchem Gefährt hat Christoph Strasser das Transcontinental Race 2023 zum zweiten Mal in Folge gewonnen?

A) Fahrrad

B) Trike

C) Motorrad

D) Quad"

Bei dieser Frage der ServusTV-Sendung "Quizmaster" tippte Kandidat Andreas auf C) Motorrad, was falsch war.

Ganz zum Gaudium von Strasser. Der Extremradsportler kommentierte die Fragestellung auf Facebook mit einem Augenzwinkern: "Der nette Herr hatte es bei dieser Kniffligen Frage auch nicht einfach... Alle Antwortmöglichkeiten falsch! Richtig wäre gewesen: Rollator!"

Per # fügte der Steirer noch "I schiab di Hittn bis ins Zü" an. Eine Anspielung darauf, dass dem Extremsportler am Ende des bis zu 4000 Kilometer langen Ultraradrennens quer durch Europa das Rad eingegangen war und er es ins Ziel geschoben hat.

