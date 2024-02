OÖN-Galanacht: Linz tanzt heute den Kaiser-Walzer

"Das war schon fast ein bisschen zu viel, aber auf diesen Abend freue ich mich besonders." Franz Klammer hat seit seinem 70. Geburtstag am 3. Dezember des Vorjahres zuletzt viele Ehrenrunden gedreht, bei der Galanacht des Sports, die die OÖNachrichten heute gemeinsam mit der LIVA im Linzer Brucknerhaus veranstalten, wird die Ski-Legende einmal mehr gefeiert werden. Ob die Kondition nach seinen Einkehrschwüngen in Bad Kleinkirchheim, Kitzbühel oder Schladming noch reichen wird? Klammer: "Das wird sich im Laufe des Abends herausstellen. Ich bin jedenfalls zuversichtlich."

Dass die Popularität des Olympiasiegers von Innsbruck (1976) nach wie vor ungebrochen ist, wurde bei den vielen Adabei-Events in den vergangenen Wochen spürbar. Klammer war da bei Selfie-Jägern und -Jägerinnen aller Altersklassen ein Objekt der Begierde. Im Brucknerhaus wird das heute nicht anders sein. Der Kärntner, der seit knapp 30 Jahren mit seiner Familie in Wien lebt, hat in Oberösterreich einen Heimvorteil. "Ich war lange auf Fischer-Ski unterwegs und sehr viel in Oberösterreich", sagt Klammer, der gerne an die Sommertage im Haus von Ski-Produzent Pepi Fischer am Attersee zurückdenkt. Weniger gerne erinnert er sich an seinen Crash bei einem Bergrennen in St. Agatha, bei dem er einen Mercedes-Tourenwagen verschrottete. "Ich glaub‘, der Helmut Marko, das war mein damaliger Teamchef, ist mir heute noch böse", sagt Klammer, der den Crash unverletzt überstanden hat.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick Bild: APA/ROBERT JAEGER

Auch für Ralf Rangnick wird die Gala heute im Brucknerhaus kein Auswärtsspiel sein. Der ÖFB-Teamchef ist mit der Nationalmannschaft regelmäßig in Oberösterreich zu Gast, vor der EM-Endrunde ab Mitte Juni in Deutschland wird man hier wieder die Zelte aufschlagen. Rangnick kommt heute direkt von der gestrigen Nations-League-Auslosung in Paris zur Galanacht des Sports, wo er im Fußball-Talk auf der großen Bühne beim Moderatoren-Duo Silvia Schneider und Tom Walek ein gefragter Mann sein wird. Die TV-Experten und Ex-Teamspieler Didi Hamann (Sky) und Florian Klein (Servus TV) werden auch auf Ballhöhe sein.

Silvia Schneider wird moderieren. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Florian Klein

In einer weiteren Gesprächsrunde wird Olympia in Paris im Mittelpunkt stehen. Ruder-Ass Magdalena Lobnig möchte im Sommer ebenso erfolgreich mitspielen wie Susanne Gogl-Walli, Oberösterreichs Sportlerin des Jahres, Tischtennis-Evergreen Liu Jia und Para-Triathlet Florian Brungraber.

Magdalena Lobnig Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Susanne Gogl-Walli Bild: GEPA pictures

Franz Klammer ist heute Abend nicht der einzige Vertreter des Skizirkus im Brucknerhaus. Eine Ehrenrunde wird auch Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen drehen, der mit seiner Frau Birgit und Töchterchen Elena in Scharnstein lebt und vor drei Wochen am Hahnenkamm sein letztes Weltcuprennen absolvierte.

Thomas und Birgit Dreßen Bild: GEPA pictures

Zur tollen Karriere mit fünf Siegen werden unter anderen Hans Enn, Hannes Trinkl, Reinfried Herbst, Hans Pum und ÖSV-Urgestein Peter Schröcksnadel gratulieren. Für Sportminister Werner Kogler ist die Galanacht des Sports im Brucknerhaus natürlich auch ein Pflichttermin.

Auch Andreas Goldberger ist Stammgast bei der Galanacht des Sports. Bild: GEPA pictures

Florian Brungraber (li) und Walter Ablinger sind im Brucknerhaus mit von der Partie. Bild: VOLKER WEIHBOLD

