Ofner souverän in Auckland weiter

Österreichs aktuell bester Tennisspieler besiegte am Dienstag beim ATP250-Turnier in Auckland in der ersten Runde den Kanadier Denis Shapovalov mit 6:4,6:2. Es war das erste Duell des Steirers mit dem früheren Weltranglisten-Zehnten. Ofner trifft im Achtelfinale nun auf den Spanier Roberto Carballes Baena.

Ofner, der in Auckland als Nummer 7 gesetzt ist, spielt übrigens erstmals bei dem Turnier in Neuseeland. Er hat vergangene Woche mit dem Halbfinaleinzug in Hongkong schon starke Frühform gezeigt. Der Schützling von Wolfgang Thiem bestreitet Auckland als Generalprobe für die Australian Open, wo er erstmals im Hauptbewerb dabei sein wird.

