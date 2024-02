Nur der Daviscup-Kapitän "verlor"

Als sein Team um Dominic Thiem und Sebastian Ofner schon als Sieger feststand, griff Melzer, einst im Einzel und Doppel in den Top-10 der ATP-Weltrangliste, selbst noch zum Schläger und spielte gegen Osgar O'Hoisin, der am Samstag Ofner im Einzel 4:6 und 4:6 unterlegen war. Eigentlich als Show für das in Limerick zahlreich erschiene Publikum gedacht, machte der Ire, derzeit die Nummer 1015 der Welt, gegen den längst zurückgetretenen Sportdirektor des Österreichischen Tennisverbandes ernst. Er gewann 6:0 und 6:1. Das änderte aber nichts mehr am eigentlichen Endstand.

Nach den Einzel-Erfolgen von Dominic Thiem und Sebastian Ofner am Samstag legten Alexander Erler/Lucas Miedler am Sonntag im Doppel nach und setzten sich gegen Connor Gannon/David O'Hare mit 6:1, 7:6 (5) durch. Miedler gewann anschließend noch gegen Michael Agwi.

Österreich kehrt nach der erfüllten Pflichtaufgabe in die Weltgruppe I zurück und hat im September die Chance, sich einen Platz in der Qualifikationsrunde 2025 zu sichern. Laut Verbandsangaben wird die Auslosung dafür frühestens Mitte März erfolgen.



