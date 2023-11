Faustball-Titelrennen im Zeichen der Veränderung

Vorhang auf für die 1. Faustball-Hallen-Bundesliga, in der die Endstation Sehnsucht Enns sein wird: Dort findet am 23. und 24. Februar das Final-3-Turnier statt. Die großen Gejagten sind selbstredend die Titelverteidiger – also die Damen der Union Nußbach sowie die Herren der Union Compact Freistadt, die am Samstag (17 Uhr) mit Heimvorteil gegen Seekirchen und Kremsmünster starten. "Natürlich verspüren wir ein bisschen Druck, aber der macht uns gierig. Wir wissen, was wir können", betont U21-Europameister Marcel Wiesinger.

Prognosen sind schwierig, weil die Vorbereitungszeit im Zeichen der Veränderung stand. Die Ennser Herren müssen etwa länger Markus Reinegger und den am Sprunggelenk verletzten Nationalspieler Gustav Gürtler vorgeben, Vöcklabruck kommt ohne dessen Teamkollegen Max Huemer aus, weil sich dieser über die zweite Mannschaft aus dem Schatten von Top-Angreifer Karl Müllehner spielen möchte.

"Unabhängig davon wollen wir an die großen Erfolge der Jahre 2017 bis 2022 anknüpfen, da haben wir in der Halle dominiert", sagte Coach Michael Feichtenschlager vor dem Heim-Auftakt gegen Feld-Champion FBC Urfahr und Laa/Thaya.

Die FG Grieskirchen/Pötting gibt unter der Regie von Hubert Schatzl, der das Trainerzepter von Markus Kraft übernommen hat und zunächst noch auf Lukas Eidenhammer (er weilt in Südamerika) verzichten muss, den Klassenerhalt als Ziel aus. Das liegt auch daran, dass Ex-Nationalspieler Simon Lugmair demnächst Papa wird und nur noch sporadisch einsatzfähig ist.

Auch Arnreits Damen haben mit Spielertrainerin Magdalena Bauer eine neue Betreuerin, aber einige Ausfälle (wie Lea Hartl) zu verkraften. Freistadt baut auf Neo-Angreiferin Cecilia Jaques, Laakirchen auf Kathrin Wirt.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

