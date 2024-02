Für die WM-Krone verlor er 30 Kilogramm

Humphries beendete in London Anfang des Jahres das Darts-Märchen von Luke Littler und holte erstmals die Krone der Pfeilwerfer. Der Engländer besiegte den 16-jährigen Herausforderer und Landsmann in einem packenden Finale mit 7:4 und durfte sich nach dem bisher größten Erfolg seiner Karriere über ein Preisgeld von 500.000 Pfund (knapp 600.000 Euro) freuen.

Ein Erfolgsgeheimnis: während des ersten Corona-Lockdowns im Jahr 2020 speckte er kräftig ab. Humphries verriet der Bild-Zeitung: "Am Anfang der Corona-Zeit 2020 habe ich ungefähr 30 Kilogramm abgenommen. In etwa 6 bis 9 Monaten habe ich wirklich viel Gewicht verloren. Es war eine bewusste Entscheidung, weil mich mein Übergewicht an den langen Darts-Tagen beeinträchtigt hat. Damit bin ich in die Form von heute gekommen. Ich führe einen großen Teil dieses Gewichtsverlusts darauf zurück, dass ich heute die Nummer 1 der Welt bin."

Am 8. Juni ist Humphries übrigens nahe Oberösterreichs Landsgrenze in der Dreiländerhalle von Passau bei einem Turnier im Einsatz.

