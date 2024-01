Freistadt ohne Satzverlust im Finale des Champions-Cups

Die Union Compact Freistadt hat ihre treuen Fans nicht enttäuscht. Die Faustballer aus dem Mühlviertel erreichten beim Hallen-Champions-Cup das "Finale dahoam". Jean Andrioli & Co. fertigten in der Vorschlussrunde den in die Jahre gekommenen Schweizer Meister Diepoldsau-Schmitter 4:0 (11:8, 11:7, 12:10, 11:6) ab. Zuvor hatte Topfavorit und Titelverteidiger Pfungstadt das rein deutsche Duell mit TV GH Brettorf ebenfalls deutlich mit 4:1 (11:8, 11:4, 9:11, 11:6, 11:4) für sich entschieden.

Am Samstag geht es um die Trophäe und um Medaillen. Um 16 Uhr steigt in der Sporthalle Freistadt das Match um Platz drei, um 18 Uhr kommt es zum Showdown. Freistadt ist auf dem Papier Außenseiter gegen Pfungstadt. Der Topklub hat mit Spitzen-Angreifer Patrick Thomas ein Trumpf-Ass im Ärmel. Seine wuchtigen Schläge gilt es erst einmal zu entschärfen.

