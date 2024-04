Ein Hoffnungsschimmer für Dominic Thiem

Nach drei Niederlagen en suite ohne Satzgewinn hat Dominic Thiem, der in der Tennis-Weltrangliste nur noch auf Position 110 steht, zum Auftakt der Qualifikation beim Masters-1000-Event in Madrid die Siegerstraße gefunden. Der Lichtenwörther rang den Brasilianer Felipe Meligeni Alves (Nr. 128) mit 6:2, 3:6, 7:5 nieder und tankte dringend benötigtes Selbstvertrauen. Thiem war beim Stand von 3:5 im dritten Satz bereits mit dem Rücken zur Wand gestanden, dann gelangen ihm sechs Punkte in Folge – gleichbedeutend mit der Wende. Die Reise geht weiter.

Am Dienstag kämpft der ehemalige US-Open-Champion gegen den Australier Thanasi Kokkinakis (Nr. 93) um einen Platz im Hauptfeld, dem der prominenteste Name abhandengekommen ist. Die Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic (Srb), sagte ab. Der Serbe will sich Anfang Mai in Rom zurückmelden, hieß es.

Für Jurij Rodionov (Nr. 117) war in der ersten Quali-Runde Endstation – 3:6, 6:2, 2:6 gegen den Monegassen Valentin Vacherot (Nr. 131). Sebastian Ofner (Nr. 45) bekommt es nicht vor Mittwoch zum Auftakt des Hauptbewerbs mit Pedro Cachin (Arg/Nr. 91) zu tun.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

