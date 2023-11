Die Quertreiber auf dem Rad haben Hochsaison

Bei der EM im französischen Pontchateau fuhr Valentin Hofer letztes Wochenende im Junioren-Rennen auf Rang 22. Kommenden Sonntag könnte sich der von vielen Teams umgarnte Innviertler zu Hause beweisen. Auf der Freizeitanlage Wels-Wimpassing veranstaltet der Radclub Ovilava das "Steiner Cross" – wo mit Staatsmeister Daniel Federspiel der Favorit eine Rechnung offen hat. Im Vorjahr wurde er zu Mitte des Rennens von einem Defekt gestoppt. Auch die Vöcklabruckerin Daniela Schmidsberger, die mittlerweile international fährt, nützt die Cross-Bewerbe zu Trainingszwecken. "Da das Gravelbike immer beliebter wird, gibt es für Hobbyfahrer auch einen Jedermann-Bewerb", sagt Mitorganisator Mario Rossmann.

Am 28. November folgt dann das Querfeldein in Bad Ischl, tags darauf steigt in Gunskirchen ein international besetztes Rennen.

