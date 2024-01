Die nächste Tennis-Attraktion für Linz

"Für uns ist das großartig. Sie hat bei den Australian Open Geschichte geschrieben und gilt als einer der Shooting-Stars in der Tennis-Szene. Ich glaube, dass sie endgültig den Durchbruch schaffen wird. Sie spielt rasantes, emotionales Tennis." Aus Sandra Reichel, der Turnierdirektorin des 33. Upper Austria Ladies, das mit der Qualifikation am Sonntag (10 Uhr) im Linzer Design Center in eine neue Ära (in der Kategorie "WTA 500") startet, sprudelte es nach dem Ja-Wort von Dajana Jastremska nur so heraus.

Die Ukrainerin hat in Melbourne Geschichte geschrieben und als erste Qualifikantin seit 46 Jahren das Semifinale beim Grand-Slam-Klassiker erreicht. "Ich hoffe, dass ich meine Energie, meine Form und auch mein Selbstvertrauen mit nach Oberösterreich bringen kann. Ich mag dieses Turnier, es hat ein charmantes Flair", sagte die 23-Jährige aus Odessa, die sich in der Weltrangliste um 64 Positionen auf Platz 29 verbessern wird.

Swarovski kreierte die Trophäe

Jastremska, die bereits 2020 und 2021 in Linz serviert hat, ist nicht erst jetzt auf dem Radar. Schon als 19-Jährige stand sie auf Position 21 im WTA-Computer. Es sollten harte Zeiten folgen – erst recht nach der Suspendierung durch den Weltverband ITF infolge eines positiven Dopingtests (Substanz Mesterolon) am 7. Jänner 2021.

Jastremska wusste nicht, wie ihr geschah, sie stürzte in das Tal der Tränen. Im Juni 2021 sollte die Sperre mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden, weil der Athletin weder Vorsatz noch Nachlässigkeit nachgewiesen werden konnten. "Letztlich hat die Gerechtigkeit gesiegt", sagte die Top-Athletin, die die Ukraine mit Stolz vertritt. Das sieht man auch an ihrem Outfit, das von den Landesfarben Blau und Gelb dominiert wird.

"Ich widme all meine Siege meinen vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Landsleuten. Sie verdienen Respekt. Es sterben immer noch Menschen. Ich hoffe auf friedliche Zeiten", betonte Jastremska, die in Linz alles daransetzen wird, um die schmucke neue Trophäe zu stemmen. Das 60 Zentimeter hohe und 3,6 Kilo schwere Prachtstück kommt aus dem Hause Swarovski, den aufgesetzten Tennisball zieren 8100 goldfarbene handgesetzte Kristalle.

Das Objekt der Begierde Bild: oön (APA/EVA MANHART)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.